Borsa Italiana: Centemero (Lega), ‘Conte non risponde, non siamo paese balocchi’

Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Conte parla di un fantomatico impegno su Borsa Italiana, ma non si capisce quale esso sia e che ricadute avrebbe nel mondo reale. Giorno dopo giorno la credibilità di questo governo si sgretola come le favole che racconta. Non siamo nel paese dei balocchi ed è inutile che il gatto e la volpe continuino a tentare di prenderci in giro. La tenuta dei nostri asset economici è strategica per il rilancio dell’Italia ed è cosa seria. Siamo stanchi di essere gli ultimi della classe. Conte dica chiaramente che non sa che pesci prendere. Lasci che siano gli italiani a decidere le sorti del proprio futuro”. Così Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera.