Tlc: Mollicone, ‘interrogazione a Patuanelli su presenza cinese, difendere sovranità’

Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Huawei ha ricevuto 75 miliardi di dollari in aiuto dalla Repubblica Popolare Cinese per assumere un ruolo da quasi-monopolista del settore 5G in campo globale. Proviamo un semplice ragionamento: l’imprenditore Casaleggio fornisce la piattaforma web e incassa denaro dagli eletti grillini; il ministro Di Maio segue diversi dossier di interesse cinese, incluso il 5G, caro proprio alla compagnia cinese; lo scorso 15 novembre Casaleggio organizza un evento su di un report proprio con l’ad Huawei Miao. Preoccupazioni che coinvolgono anche la ‘sorella’ Zte, di maggioranza societaria statale cinese”. E’ quanto dichiara il deputato Fdi Federico Mollicone.

“Presenterò un’interrogazione al ministro dello sviluppo economico Patuanelli per sapere se non ritenga che, di fronte questo enorme conflitto d’interessi e il recente report del Copasir, sia necessario escludere le compagnie con chiare connessioni con i vertici politici e militari cinesi dalla rete 5G italiana. Ne va della tutela della sovranità digitale nazionale”, conclude.