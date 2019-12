Sud: Schifani (Fi), ‘da Governo imperdonabile occasione persa’

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – “L’ennesima battuta d’arresto dell’economia meridionale è il riflesso di un ritardo ancora lontano dall’essere colmato. Nelle regioni del Mezzogiorno, infatti, si sta spegnendo l’impulso ad investire e all’attività di impresa, e la manovra del governo è, anche in questo senso, una imperdonabile occasione persa”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, ex presidente del Senato, Renato Schifani, commentando il Rapporto di Confindustria e Srm. “Il nodo delle infrastrutture e dei collegamenti – prosegue – rimane irrisolto. Basti pensare al caso del caro voli da e per la Sicilia a cui il governo non ha voluto dare risposte nella legge di bilancio: per la prima volta nella storia, sono state necessarie iniziative spontanee per consentire a tanti giovani di tornare a casa per le feste. L’agenda Sud non può essere affrontata né a suon di annunzi né con il rafforzamento dell’assistenzialismo. Occorrono politiche in grado di attrarre investimenti, di potenziare le carenti infrastrutture e di implementare la formazione. Ricordiamo che il Presidente Conte aveva annunciato un Piano entro la fine dell’anno: ad oggi è rimasto solo un annuncio”, conclude.