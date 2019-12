Gli auguri di Natale dell’Elite dell’impresa a Palazzo San Teodoro

Napoli, 27 dic. (Labitalia) – Palazzo San Teodoro a Napoli è stata la location del convegno ‘Finanza, cultura ed innovazione per il territorio’, organizzato da Elite di Borsa Italiana e dal Gruppo Tecno, in occasione degli auguri di Natale. L’evento si è aperto con gli interventi del presidente di Tecno, Giovanni Lombardi, e dell’amministratore delegato di Elite, Luca Peyrano.

Sono seguiti gli interventi del presidente di Confindustria Campania e Unione Industriali di Napoli, Vito Grassi, del direttore della Developer Apple Academy di Napoli, Giorgio Ventre, del direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, che si sono focalizzati sullo stretto legame tra il fare innovazione al Sud, investire sui giovani e sulle start up, sul valorizzare il territorio attraverso investimenti in asset immateriali.

Il network di aziende campane, attraverso il programma di Borsa Italiana, negli anni si è andato costruendo e rafforzando e ha contribuito a formare manager di eccellenza nelle aziende, a favorirne la crescita e ad ampliare gli orizzonti di imprenditori già lungimiranti.

Ospiti della serata, tra gli altri, l’assessore della Regione Campania all’Internazionalizzazione, start up e innovazione, Valeria Fascione, il presidente del Gruppo Tecno e dell’Advisory Board del Museo e Bosco di Capodimonte, Giovanni Lombardi, con la moglie Angela, la vicepresidente Federalberghi, Adele Pignata, il presidente Sviluppo Campania, Mario Mustilli, l’imprenditore Lino Ranieli e la giornalista AnnaPaola Merone, il presidente dei Giovani di Confindustria Napoli, Vittorio Ciotola, il presidente di Confitarma, Mario Mattioli, l’avvocato Paolo Trapanese, il Cfo di Tecnocap, Massimo Santomauro, e ancora: il presidente dell’Unione Industriali di Napoli, Vito Grassi, il presidente di Pasell, Salvatore Amitrano, il presidente di Protom, Fabio De Felice, il presidente della Bcc di Napoli, Amedeo Manzo, il partner di Deloitte Mariano Bruno, Maurizio Marinella, Norberto Salsa, Vittoria Pappalardo, i commercialisti Francesco Viti, Fabio Giordano e Riccardo Pascucci.