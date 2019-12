Governo: Gasparri, ‘Fioramonti ennesimo buco nell’acqua M5S’

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Le dimissioni di Fioramonti eliminano almeno una delle tante nullità che imperversano sulla scena. Nessuno se lo ricorderà e nessuno lo rimpiangerà. Una persona inadeguata ed incompetente che non è riuscita del resto a realizzare i propositi che aveva enunciato. Però le sue dimissioni una traccia la lasciano, perché dimostrano come i grillini abbiano tradito anche nel campo della scuola, dell’università e della ricerca le loro promesse. Nessun investimento, un fallimento totale”. Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Fioramonti -aggiunge- non sarà ricordato da nessuno ma mette la sua firma sull’ennesimo buco nell’acqua dei grillini. Una banda di incapaci, somari e ignoranti che ovviamente distruggono scuola, ricerca e università per uno scopo ideologico. Loro rappresentano la controparte. L’ignoranza”.