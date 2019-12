Governo: Carfagna, ‘per ministero Istruzione serve personalità autorevole’

Roma, 26 dic. (Adnkronos) – “Il ministero dell’Istruzione da anni è considerato un parcheggio per notabili di partito in cerca di collocazione. Dal 2013 abbiamo avuto ben cinque ministri, e in seguito alle dimissioni di Fioramonti verrà nominato il sesto. Oltre ogni considerazione sulla decisione dell’esponente del M5S, è tempo di affidare l’incarico a una personalità autorevole e capace di far capire ai partiti che il sistema dell’istruzione è il ‘core business’ di un Paese moderno”. Lo afferma Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.