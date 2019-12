Palermo, a Villino Florio ‘Memorie inedite del ‘900’

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – Musica, audiovisivi, fotografie. Ecco le ‘Memorie inedite del ‘900’, l’iniziativa artistica direttamente promossa dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, organizzata dal Centro Regionale per il Catalogo diretto da Selima Giuliano. Dalle ore 17 alle 23 del 28 dicembre, i visitatori di Villino Florio ne potranno ammirare le bellezze artistiche di matrice liberty in chiave sinestetica, guardando al contempo immagini e filmati storici ed amatoriali del primo Novecento facenti parte del rilevante archivio multimediale del Cricd, che copre un vasto ambito di beni culturali che vanno dalla fotografia storica ai primi cortometraggi del Novecento ed alle registrazioni sonore.

Memorie inedite del ‘900 prevede una call di raccolta di vinili, fotografie e film storici aperta ad associazioni culturali e cittadini, nell’intento di acquisire nuovi documenti multimediali che saranno conservati nelle teche del Cricd sia nel loro formato originale che in quello digitale e poi messo a disposizione di cittadini, studiosi ed appassionati di arte e beni culturali. Nel corso della serata, verranno fornite tutte le informazioni per la donazione e la raccolta dei materiali e si potrà contattare successivamente le Teche e Servizi di produzione multimediali del Cricd, all’indirizzo mail cricd@regione.sicilia.it.

L’Istituto si impegna a conservare e custodire i materiali ricevuti in deposito, tutelandone l’origine e mantenendo il nome del donatore. Previsto un duplice evento musicale, per integrare con le suggestioni sonore il piacere della fruizione artistica di Villino Florio: alle ore 19,15 un concerto del prestigioso quartetto d’archi dell’Orchestra Filarmonica Siciliana Franco Ferrara, che eseguirà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Alexander Borodin, Edward Elgar e la Sizilienn di Marie Theresia von Paradis. Alle ore 20, un set al vinile con la riproposizione discografica di musica di autori siciliani e colonne sonore di film ambientati nell’Isola. Ne saranno protagonisti tre dei più noti dj del panorama siciliano: Francesca Aurora Inghilleri, Mario Caminita e Filippo Barbaro. L’evento sarà sponsorizzato con prodotti di Ideal Caffè Stagnitta, Caseificio Bompietro, Azienda vitivinicola Tola, Acqua Geraci, Antica macelleria Canzone, Caramelle Terranova.