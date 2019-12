FI: Germanà nuovo responsabile Enti locali per Sud

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – Sarà Nino Germanà il nuovo responsabile Enti locali per il Sud di Forza Italia. “Berlusconi – scrive in una nota il commissario regionale azzurro in Sicilia Gianfranco Miccichè – ha sempre avuto la capacità di riconoscere, valorizzare e premiare il merito. Scegliendo Nino Germanà per il delicato ruolo di responsabile degli Enti locali per il Sud dimostra ancora una volta le sue doti da vero talent scout della politica. A Nino i miei personali auguri, questo incarico te lo sei decisamente guadagnato e meritato!”.