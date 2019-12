Penny Market acquisisce tre punti vendita ex Sma a Palermo

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Penny Market Italia annuncia di aver siglato l’accordo con Supermercati City Srl per l’acquisizione e la contestuale presa in carico dei tre punti vendita ex Sma a Palermo. A seguito dell’operazione, tutti i 29 dipendenti ex Sma saranno riassorbiti e seguiranno un percorso di formazione per apprendere le modalità operative proprie del segmento discount, attraverso un percorso di valorizzazione delle specifiche competenze di ciascuno risorsa.

L’acquisizione rafforza la presenza di Penny Market a Palermo e conferma che la Sicilia è ad alto interesse per quanto riguarda le strategie di Penny Market, insegna tedesca del gruppo Rewe, che conta di aprire nella regione circa 20 nuovi punti vendita nei prossimi tre anni, prediligendo i centri abitativi nelle aree metropolitane.

Penny Market investirà in questa Regione circa 30 milioni per i prossimi tre anni, con un incremento in termini occupazionali, che è possibile stimare in circa 150 assunzioni. Il 2019 si chiude in Sicilia con un giro d’affari pari a quasi 90 milioni di euro, con una crescita di circa il 15% rispetto all’anno precedente. Testimonianza del fatto che la Regione è al centro dei piani di espansione e delle strategie di Penny Market nel nostro Paese, è l’apertura a Pantano d’Arci, lo scorso mese di giugno, di una piattaforma logistica da 49 mila metri quadrati a servizio degli attuali 29 punti vendita.