Farmacie: Milano, 87 presìdi aperti anche a Natale

Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) – Sono 87 le farmacie di Milano e provincia, Lodi e Monza Brianza che resteranno aperte a Natale e a Santo Stefano: di queste, 63 sono le farmacie di turno e 24 quelle aperte 24 ore su 24. In questo modo, grazie al coordinamento del sistema di turnazione, ai cittadini sarà garantito un servizio capillare in città e provincia anche il 25 e il 26 dicembre. “Come per tutto il resto dell’anno, anche a Natale la farmacia sarà al fianco dei cittadini per favorire al massimo l’accesso al servizio farmaceutico, offrire assistenza e dispensare consigli, confermando così il ruolo di fondamentale presidio sul territorio”, dichiara in una nota Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia.

“È vasta – prosegue – la rete di farmacie aperte in grado di offrire alla popolazione un’adeguata copertura del servizio, anche 24 ore su 24. Inoltre, per tutti i cittadini che volessero individuare la farmacia aperta più vicina, sono sempre a disposizione non solo le classiche bacheche informative all’esterno delle farmacie, ma anche gli ormai noti strumenti digitali, come la nostra app ‘Farmacia Aperta’, di facile utilizzo per una rapida localizzazione”. L’applicazione è gratuita ed è fruibile in modo facile e intuitivo: dopo aver localizzato la propria posizione corrente, o un indirizzo specifico da inserire sulla app, è possibile individuare sulla mappa le farmacie aperte nelle vicinanze. Per ciascuna farmacia sono indicati i dati di dettaglio (ragione sociale, indirizzo, telefono ed e-mail), gli orari e i turni, anche relativi a finestre temporali diverse da quella attuale; le farmacie chiuse in un determinato momento sono mostrate con un marker di colore diverso.