Sicilia: Schifani, ‘da siciliano spero Provenzano mantenga impegni su debito’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “In occasione della legge di Bilancio al Senato, ho presentato un emendamento per spalmare i debiti della regione Sicilia; debiti creatisi in passato e non certo negli ultimi due anni di governo Musumeci. In commissione il governo ha dichiarato che avrebbe dovuto approfondirne il contenuto per eventualmente inserire una norma in altro veicolo legislativo. Così stava coerentemente facendo, mediante apposita previsione nel Milleproroghe. Apprendiamo ora dal ministro Provenzano che lui stesso ha contrastato questa soluzione normativa all’interno del Consiglio dei ministri, rinviando il tutto ad un decreto legislativo da adottare lunedì prossimo. Da siciliano non posso che augurarmi che tutto proceda secondo l’impegno del ministro per il Sud, ricordando che in questa vicenda, se risolta nel senso sperato, vinceranno i siciliani e non qualche singolo gruppo politico”. Lo afferma il senatore di Forza Italia Renato Schifani.