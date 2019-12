Sardine: Santori, ‘partecipare è politica, poco serio se parliamo di Mes o Ilva’

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “In un Paese in cui la stessa legge elettorale è stata giudicata incostituzionale, in cui una persona come Liliana Segre viene messa sotto scorta a 89 anni per le minacce ricevute e dove un governo viene fatto saltare dalla spiaggia del Papeete, anche solo riaffermare i principi della Costituzione leggendone gli articoli davanti a migliaia di persone è un atto politico. La partecipazione è un atto politico”. Lo dice il leader del movimento delle Sardine, Mattia Santori, intervistato della rivista del liceo romano Lucrezio Caro, ‘il Lucreziano’.

“Noi -aggiunge- siamo scesi in piazza per riaffermare principi semplici di civiltà e per chiedere una politica più seria; se dopo 30 giorni dalla nostra nascita, senza aver mai fatto politica prima, ci mettessimo a dire la nostra sul Mes sull’Ilva e su altre problematiche specifiche saremmo i primi ad essere poco seri”.