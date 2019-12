Vaccini: Speranza, ‘legge c’è e prevede monitoraggio’

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) – Dopo la firma del Patto per la Salute e lo sblocco dei contratti medici, si prevede per il nuovo anno qualche intervento in tema di vaccini? “C’è già una norma vigente su questo argomento, che prevede un monitoraggio” sulle coperture vaccinali e sul rispetto dell’obbligo di vaccinazione “che chiaramente dobbiamo fare, nel rispetto della stessa legge”. A rispondere ai cronisti a margine della consegna degli attestati di frequenza al corso di livello universitario in Tutela della salute pubblica dell’università Tor Vergata di Roma a 42 Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, è il ministro della Salute, Roberto Speranza.