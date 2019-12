“Report di Utopia bussola per la politica italiana”

Roma, 18. dic (Adnkronos) – “L’insieme dei report dell’ultimo anno ci hanno dato la possibilità di far nascere la seconda edizione di questa collana nella quale raccontiamo gli accadimenti politici e istituzionali più importanti, dal fallimento dell’alleanza M5S – Lega alla nascita del governo Conte 2”. Lo dice Giampiero Zurlo, presidente e ad di Utopia presentando il volume, ‘La Rivoluzione può attendere’, libro a cura di Patrizio Perlini e Alberto de Sanctis, con la prefazione del ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola edito da Utopia.

“Le decisioni delle Istituzioni e il modo in cui queste decidono di regolare i mercati – sottolinea Zurlo – sono il fattore con il più alto tasso d’impatto sulle performance delle aziende, ecco perché le imprese italiane e internazionali tutti i giorni ci chiedono che cosa accade nella politica e nelle istituzioni italiane”. “Proviamo – conclude – a rispondere con i nostri report settimanali, fornendo alle imprese una bussola per navigare nel tempestoso mare della politica Italiana”.