Palermo: Orlando, ‘città polo di attrazione, merita infrastrutture adeguate’

Palermo, 18 dic. (Adnkronos) – “Una città che negli ultimi anni ha costantemente registrato un crescente aumento delle presenze turistiche e un boom di strutture ricettive di tutti i livelli merita di avere infrastrutture adeguate per accogliere sempre meglio i turisti e fornire servizi agli operatori. La città che nel 2019 è stata fra le più ricercate dai turisti italiani e stranieri nei momenti di maggiore picco dei flussi e che nel 2018 ha registrato un incremento di presenze e arrivi, merita di avere un porto, infrastrutture di collegamento urbano e suburbano utili a incrementare la qualità della vita per tutti”. Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando in vista di un evento che domani vedrà in città il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli.

“In questi anni – ha aggiunto – Palermo ha vissuto una straordinaria crescita turistica, accompagnata da una rinnovata visibilità e credibilità internazionali legate ai temi della mobilità, della sicurezza e dell’accoglienza. Grazie anche alla rete di opportunità offerte da tutta la costa nord-occidentale dell’isola, Palermo può quindi sempre più essere un polo di attrazione e scambio commerciale fra l’Europa e il Mediterraneo”.