Banche: Rosato, ‘Lannutti non è votabile, serve presidenza autorevole’

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Costruire una commissione d’inchiesta sulle banche va bene, ma ci vogliono personalità adeguate che non abbiano nel curriculum cose che non sono compatibili con quel ruolo”. Lo dice Ettore Rosato di Iv parlando con i cronisti alla Camera.

“Lannutti non è votabile e mi pare che su questo ci sia la consapevolezza di tutte le forze politiche. Paragone? Non facciamo tutto l’elendo dei parlamentari… Troviamo una presidente autorevole”.